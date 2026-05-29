Cansados de los robos, mototaxistas actuaron por mano propia en la zona de la Villa

Un violento enfrentamiento se registró en horas de la madrugada de este viernes entre un grupo de mototaxistas y miembros de la comunidad ayorea en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. El hecho dejó varias personas heridas y al menos dos motocicletas incendiadas.

Según relataron, el conflicto se produjo luego de una serie de denuncias por presuntos robos y agresiones que, aseguran, afectan desde hace tiempo a conductores de mototaxi y trabajadores de delivery que circulan por el lugar, especialmente durante la noche.

“Uno no puede circular por acá a medianoche porque lo atacan y le quitan sus cosas”, manifestó uno de los mototaxistas, quien además aseguró que existen numerosas denuncias por hechos similares en distintos puntos del sector.

Testigos señalaron que durante los disturbios se utilizaron palos, petardos y otros objetos contundentes.

Como resultado de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y fueron evacuadas a centros médicos para recibir atención. Además, al menos dos motocicletas fueron incendiadas durante los incidentes.

Los transportistas denunciaron la falta de acciones efectivas para frenar los hechos de inseguridad y pidieron una mayor presencia policial en la Villa Primero de Mayo.

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