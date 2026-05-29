Madre clama por ayuda para salvar a su hijo que lucha contra un sarcoma

Adair tiene 29 años y enfrenta la batalla más difícil de su vida. El joven, que estudiaba Enfermería, tuvo que poner en pausa su formación académica tras ser diagnosticado con un sarcoma que afecta su corazón y uno de sus pulmones. Desde entonces, su familia lucha para costear un tratamiento que le permita seguir adelante.

Su madre llegó hasta el programa Que No Me Pierda para pedir ayuda a la población, ya que cada sesión de quimioterapia supera los 17.000 bolivianos y varios de los medicamentos que necesita no están cubiertos por el seguro médico.

“Desde hace dos años vivo angustiada de ver el sufrimiento de mi hijo. Él fue a Argentina, a Cochabamba y logramos ingresarlo al Oncológico, pero son remedios que no cubre el seguro. Ya ha recibido 45 quimioterapias y cinco radiocirugías. Hace como dos meses, desgraciadamente, se le rompió la fístula del estómago por las radiaciones y eso le contaminó el pulmón. Vengo aquí para que me colaboren y mi hijo siga con su tratamiento”, relató entre lágrimas.

La mujer destacó que, pese a las complicaciones de salud, su hijo mantiene intactas sus ganas de salir adelante. “Mi hijo es un joven que quiere vivir y servir”, afirmó.

Asimismo, confesó el dolor que siente al verlo enfrentar diariamente la enfermedad. “Ver cada día a mi hijo sufrir es muy duro, pero Dios le da fortaleza”, expresó.

La familia apela a la solidaridad de la población para que Adair pueda continuar con sus tratamientos y mantener viva la esperanza de vencer la enfermedad.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 78004055, 78049061 y 75025029.

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