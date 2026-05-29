“No vemos una solución pronta”: bloqueos dejan Bs 1.600 millones en pérdidas en Cochabamba

Los bloqueos que afectan al país desde hace 28 días continúan generando millonarias pérdidas económicas y una creciente preocupación en el sector empresarial. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo Demeure Ramírez, alertó que la Llajta atraviesa una situación crítica debido al cerco instalado en las principales rutas del departamento.

“En Cochabamba, ya estamos hace 11 días con un cerco hacia todas las salidas y nuevamente estamos entrando en días que estamos haciendo recuento de los daños”, señaló Demeure.

El representante empresarial indicó que el departamento suma 82 días de bloqueos desde el inicio de la gestión, lo que ha provocado pérdidas económicas estimadas en 1.600 millones de bolivianos.

“Cochabamba lleva a 82 días con bloqueos desde inicio de año, eso quiere decir que cada cuatro días y medio estamos con bloqueos y hoy estamos con 1.600 millones de bolivianos de pérdidas económicas en nuestra región. Estos bloqueos traen consecuencias y una vez que terminan seguirán las consecuencias”, afirmó.

Demeure lamentó además que hasta el momento no exista una solución concreta al conflicto y advirtió que los puntos de bloqueo continúan en aumento.

“Lamentablemente no se ha tenido hasta el día de hoy una solución concreta, es más hoy amanecimos en Cochabamba con 41 puntos de bloqueos y eso está aumentando cada día”, dijo.

El presidente de la FEPC expresó su preocupación por la falta de una salida inmediata a la crisis y cuestionó que sectores minoritarios mantengan paralizado al país.

“No vemos una solución pronta y eso preocupa mucho más porque ya estamos 28 días de conflicto y parece que cada día están aumentando más los puntos en el país”, sostuvo.

Asimismo, calificó como “inaceptable” el impacto que los bloqueos generan en la economía nacional.

“Es inaceptable que grupos minoritarios puedan paralizar el país durante un mes y que destrocen la economía, porque esto empezó con demandas sectoriales pero se han ido transparentando algunas intenciones”, manifestó.

Finalmente, Demeure advirtió sobre el riesgo de una crisis humanitaria y pidió al Gobierno aplicar mecanismos constitucionales para restablecer el orden y garantizar la circulación.

“Se debe buscar de una vez una solución al país porque estamos entrando en una crisis humanitaria que tendrá consecuencias gravísimas en los siguientes días”, indicó.

“Si los dirigentes de algunos sectores no quieren dialogar, el Gobierno tiene herramientas constitucionales para poder aplicar en busca de mejores soluciones”, añadió.

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