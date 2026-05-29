Regimiento de Patacamaya desmiente traslado de tanques hacia La Paz

El comandante del Regimiento de Caballería Blindado I aclaró que las imágenes y videos difundidos en redes sociales son falsos y que no existe movimiento de material bélico.

El Regimiento de Caballería Blindado I “Calama”, con sede en Patacamaya, desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto traslado de vehículos blindados hacia la ciudad de La Paz. La aclaración se dio luego de la difusión de imágenes y videos en redes sociales que generaron alarma entre la población.

El teniente coronel DIM Rider José Cossío Vega, comandante de la unidad militar, afirmó que el personal se encuentra desarrollando sus actividades normales y programadas, sin ninguna situación anómala en la región.

“Hago conocer a la opinión pública que el personal del Regimiento de Caballería Blindado 1 ‘Calama’ se encuentra realizando sus actividades normales y programadas”, indicó Cossío Vega.

El jefe militar también aclaró que no se ha recibido ninguna disposición de los mandos superiores para movilizar los vehículos blindados SK-105, desmintiendo así los rumores sobre un desplazamiento de material bélico hacia La Paz.

“No se ha recibido ninguna orden del escalón superior para realizar algún desplazamiento con los vehículos blindados SK-105”, puntualizó.

Ante la circulación de este tipo de contenidos en redes sociales, el Regimiento hizo un llamado a los medios de comunicación y a la población a verificar las fuentes de información y evitar replicar rumores que buscan generar zozobra y desinformación en la ciudadanía.

“Exhortamos a la población a no dejarse llevar por rumores y a confirmar la veracidad de la información antes de difundirla”, concluyó la autoridad militar.

El comunicado busca mantener la tranquilidad en la población y garantizar que la opinión pública reciba información oficial sobre las operaciones del Ejército en la región.

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