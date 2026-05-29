Enrique Cuellar cerró “El Reencuentro” con romanticismo y emoción en Duelo de Voces

La gala especial de “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó a su cierre con una presentación cargada de romanticismo, emoción y agradecimiento.

El encargado de cerrar la noche fue Enrique Cuellar, una de las voces que dejó huella durante la competencia y que volvió al escenario para interpretar su canción “Superarte no es opción”.

Con su estilo romántico, Enrique logró conectar nuevamente con el público y contagiar sentimiento en una noche dedicada a recordar a las voces que formaron parte del programa.

Tras su presentación, el exparticipante expresó su felicidad por volver al escenario y aprovechó el momento para agradecer a quienes lo acompañaron durante toda esta experiencia.

“Muy feliz. Esta es mi última noche en este escenario que me dio mucho. Quiero agradecer a toda la producción y al profe que nos acompañó todo el tiempo”, dijo Enrique.

Los jueces también se pronunciaron y destacaron el camino que Enrique construyó dentro de la competencia, además de animarlo a continuar con su carrera musical.

Alenir Echeverría le pidió seguir adelante y no rendirse con el paso del tiempo.

“Sigan sumando, por favor”, señaló.

A su turno, Tito Larenti resaltó uno de los aspectos más importantes del camino de Enrique: el apoyo de su familia.

“Lo más lindo que puedes tener, además de tu crecimiento, es cómo tu familia está al lado tuyo”, expresó.

Con esta presentación, Enrique Cuellar cerró una noche especial marcada por reencuentros, canciones propias, emociones y nuevos comienzos.

Su regreso a Duelo de Voces dejó claro que el escenario fue una escuela, una vitrina y también un impulso para seguir creciendo dentro de la música.

“El Reencuentro” terminó con aplausos, recuerdos y la certeza de que muchos de los exparticipantes continúan construyendo sus sueños más allá de la competencia.

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