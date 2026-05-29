La gala de “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con una presentación llena de sentimiento, ritmo y crecimiento artístico.

Una vez más, Andrés Gonzales volvió a subir al escenario que lo vio crecer durante la competencia, esta vez con una propuesta propia y una dulce composición dedicada al amor.

El exparticipante interpretó “Modo enamorado”, su segunda composición, en género de cumbia regional, logrando conectar con el público y mostrar una nueva etapa en su camino musical.

Antes de su presentación, Andrés explicó que la canción fue dedicada a todas aquellas personas que alguna vez se enamoraron profundamente.

“Para aquellos que alguna vez nos hemos enamorado muy profundamente, es mi segunda composición y es una bonita experiencia. Agradezco a la casa porque he tomado en cuenta cada devolución y agradezco a todos”, expresó.

La presentación fue bien recibida por el jurado, que destacó no solo la interpretación, sino también la iniciativa de Andrés de comenzar a crear sus propias canciones a corta edad.

Marco Veizaga celebró la composición y aseguró sentirse emocionado por ver a nuevos artistas apostar por la creación musical.

“Más allá de la canción, que está linda, me entusiasma mucho que estos artistas empiecen a crear a tu edad. Es fabuloso, estamos orgullosos de vos. Eso le va a dar una riqueza muy amplia de música a nuestro país, me emociona mucho”, señaló.

A su turno, Alenir Echeverría destacó el crecimiento vocal de Andrés y expresó su alegría por verlo nuevamente en el escenario.

“Estoy contenta y feliz, primero porque volverlo a reencontrar, aunque nos odiaron y amaron a los jurados. Estoy feliz porque veo el crecimiento vocal, estás cantando como nunca desde que entraste aquí. Seguí trabajando, seguí haciendo lo que te apasiona”, manifestó.

Con esta presentación, Andrés Gonzales demostró que su paso por Duelo de Voces fue solo el inicio de un camino artístico que continúa creciendo.

Su regreso en “El Reencuentro” dejó claro que tomó cada consejo como aprendizaje y que ahora busca abrirse paso con canciones propias, identidad musical y una voz cada vez más sólida.

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