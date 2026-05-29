Noelia Barrientos vuelve renovada a Duelo de Voces con una canción inédita

La gala de “El Reencuentro” en La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con emoción, recuerdos y mucho talento sobre el escenario.

La encargada de abrir la noche fue Noelia Barrientos, representante de la ciudad de La Paz, quien fue considerada una de las revelaciones de la competencia por su voz, carisma y evolución artística.

Durante su paso por el programa, Noelia logró conquistar al público con presentaciones cargadas de sentimiento. En su última gala dentro de la competencia interpretó dos grandes canciones: “Ave de Cristal”, de Los Kjarkas, y “Lo aprendí de ti”, de Ha*Ash.

Aunque en aquella oportunidad no logró avanzar y tuvo que despedirse del programa, su salida no significó el final de su camino musical. Al contrario, la artista continuó trabajando en su sueño y este jueves volvió al escenario completamente renovada.

En esta noche especial, Noelia regresó a La Gran Batalla – Duelo de Voces con una propuesta propia e inédita. La cantante interpretó “Solo quiero cantar”, una canción de su creación en género neo cumbia y fusion rap, mostrando una nueva faceta artística y una identidad musical más sólida.

Su presentación fue recibida con aplausos por el público y los jueces, quienes destacaron su valentía, crecimiento y decisión de seguir apostando por la música después de su paso por la competencia.

Noelia demostró que su historia no terminó con la eliminación, sino que continúa creciendo fuera del escenario competitivo, ahora con canciones propias y una propuesta que busca abrirse camino dentro de la música boliviana.

Con su regreso, la gala de “El Reencuentro” inició con un mensaje claro: las voces que pasaron por Duelo de Voces siguen brillando y continúan construyendo sus sueños más allá del resultado.

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