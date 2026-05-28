El set de Sabores Bolivianos se llenó de emoción, risas y ternura durante una sorpresa preparada especialmente para Gabriela Zegarra en el marco del Día de la Madre.

Todo comenzó con un emotivo video grabado por Carlos Marquina junto a sus hijos, quienes le dedicaron mensajes de cariño y felicitaciones frente a cámaras.

Gabriela observaba emocionada las imágenes sin imaginar que la sorpresa apenas comenzaba.

Segundos después, Carlos apareció inesperadamente en el estudio con un enorme ramo de flores, provocando aplausos, sonrisas y un evidente momento de emoción en la conductora.

Sin embargo, el instante en que terminó robándose la atención fue el peculiar regalo que él decidió entregarle en pleno programa.

“¿Qué estabas necesitando últimamente?”, le preguntó Carlos mientras sostenía una pequeña caja.

Gabriela, entre risas, respondió: “¡De todo!”.

Pero luego recordó algo que le había pedido insistentemente en los últimos días: un cable cargador para celular.

Y sí, ese era el regalo.

Carlos sacó el cargador y se lo entregó frente a cámaras, desatando carcajadas en el set y convirtiendo el momento en uno de los más comentados y divertidos del programa.

La escena rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la espontaneidad, complicidad y sencillez de la pareja.

Porque a veces, los regalos más pequeños terminan siendo los más inesperados… y también los más útiles.

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