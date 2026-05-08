Periodistas de Red Uno cambian el micrófono por el delantal en "Sabores Bolivianos"

En una edición cargada de emotividad y sazón, el programa "Sabores Bolivianos" de la Red Uno decidió adelantarse a las celebraciones por el Día del Periodista, rindiendo un homenaje único a quienes día a día informan al país.

En esta ocasión, los roles se invirtieron: los rostros de la noticia dejaron de lado las primicias para enfrentarse a las hornallas. Los reconocidos presentadores y periodistas Yesenia Peredo, Gustavo Fuss y Marylin Morales se apoderaron de la cocina para demostrar que su talento no se limita solo a las pantallas, sino que también brilla en el arte culinario.

Sabor con historia

Durante el programa, cada invitado preparó su "plato estrella", revelando los secretos detrás de sus recetas familiares favoritas. Sin embargo, el ingrediente principal de la mañana fue la nostalgia y la reflexión. Entre corte y corte, los comunicadores compartieron con la audiencia:

Anécdotas memorables: Historias curiosas detrás de las cámaras que pocos conocen.

Momentos cumbre: Los recuerdos más gratificantes que les ha regalado la profesión.

Desafíos y resiliencia: Un repaso por los momentos más difíciles de sus carreras, visibilizando el lado humano y el sacrificio que conlleva el periodismo en Bolivia.

Esta iniciativa de Red Uno no solo celebró la labor informativa, sino que permitió a los televidentes conocer la faceta más cercana y personal de Peredo, Fuss y Morales, recordándonos que detrás de cada noticia, hay una historia de vida que merece ser contada.

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