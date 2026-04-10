¡Dulzura en pantalla! Nicky Marquina debuta y roba corazones en 'Sabores Bolivianos'

La mañana tuvo un toque especial, dulce y lleno de ternura. Nicky Marquina hizo su debut en el mejor programa de gastronomía boliviana de la televisión y conquistó al público con una naturalidad que sorprendió a todos.

La hija de los conocidos creadores de contenido Carlos Marquina y Gabriela Zegarra fue la invitada especial en el programa Sabores Bolivianos, donde participó en una edición dedicada al Día del Niño.

Con una sonrisa que iluminaba el set y una seguridad poco común para su edad, Nicky enseñó paso a paso cómo preparar un delicioso brazo gitano, demostrando que el talento también se hereda… pero el carisma es totalmente suyo.

Lejos de los nervios, la pequeña se mostró relajada, espontánea y muy conectada con las cámaras, ganándose rápidamente el cariño de quienes seguían el programa.

Momentos que derriten el corazón

Acompañada por su mamá, Nicky no solo cocinó, sino que también protagonizó momentos llenos de complicidad, risas y anécdotas familiares que hicieron del segmento algo aún más especial.

El conductor Alejandro Cerrate se sumó a la dinámica, generando un ambiente divertido donde incluso salieron a la luz pequeños “secretos” y recuerdos que hicieron reír a todos en el estudio.

Una estrella en camino

Más allá de la receta, lo que dejó huella fue la presencia de Nicky: fresca, auténtica y con una chispa que promete.

Su debut no solo fue un momento entrañable por el Día del Niño, sino también una muestra de que nuevas generaciones ya comienzan a brillar con luz propia.

Nicky Marquina debuta y roba corazones en “Sabores Bolivianos”

Porque a veces, los momentos más simples —una receta, una sonrisa, una mañana en familia— son los que terminan robándose el corazón de todos.

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