¿Endrick será papá? Su publicación genera especulación

El futbolista Endrick volvió a ser tendencia tras compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que despertaron múltiples interpretaciones entre sus seguidores. En las imágenes aparece junto a su esposa, Gabriely Miranda, en un ambiente romántico, acompañadas del mensaje:

“Nuestra familia ahora es de 5”.

La publicación incluyó además emojis de una pareja, dos perros y un corazón, lo que incrementó las dudas sobre el significado del mensaje. Aunque el delantero no confirmó explícitamente que será padre, la frase fue suficiente para generar una ola de especulación en redes sociales.

En varias de las fotografías, Gabriely Miranda aparece llevándose la mano al abdomen, un gesto que muchos interpretaron como una posible señal de embarazo. La pareja, que hizo pública su relación tras conocerse en 2023, ha mantenido un perfil relativamente reservado, lo que ha hecho que este tipo de publicaciones cobre aún mayor relevancia.

Desde su llegada al Real Madrid, Endrick había manifestado su deseo de formar una familia a futuro, señalando en su momento que quería acompañar el crecimiento de sus hijos. Por ahora, la publicación queda abierta a interpretaciones, mientras sus seguidores permanecen atentos a una posible confirmación.

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