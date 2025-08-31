TEMAS DE HOY:
Deportes

Endrick sorprende jugando a ‘Piedra, Papel o Tijera’ con un aficionado en el Bernabéu

El joven delantero brasileño protagonizó un tierno momento en las gradas durante el partido del Real Madrid ante el Mallorca. 

Martin Suarez Vargas

31/08/2025 14:39

Escuchar esta nota

Endrick fue captado en un divertido intercambio con un joven aficionado mientras disfrutaba del duelo entre el Real Madrid y el Mallorca en el Santiago Bernabéu. El atacante, acompañado de su novia Gabriely Miranda, aceptó jugar a “Piedra, Papel o Tijera” con el seguidor, y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El brasileño, ex Palmeiras, todavía no ha sumado minutos con el conjunto blanco, ya que no ha sido considerado en los últimos partidos. Incluso, en España se especula sobre la posibilidad de que busque otro destino para ganar protagonismo y ritmo de competencia.

Mientras tanto, los hinchas madridistas disfrutan de su simpatía fuera del campo, donde Endrick sigue demostrando que tiene la frescura de un joven dispuesto a ganarse a la afición.

