Endrick sorprende jugando a ‘Piedra, Papel o Tijera’ con un aficionado en el Bernabéu

Endrick fue captado en un divertido intercambio con un joven aficionado mientras disfrutaba del duelo entre el Real Madrid y el Mallorca en el Santiago Bernabéu. El atacante, acompañado de su novia Gabriely Miranda, aceptó jugar a “Piedra, Papel o Tijera” con el seguidor, y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El brasileño, ex Palmeiras, todavía no ha sumado minutos con el conjunto blanco, ya que no ha sido considerado en los últimos partidos. Incluso, en España se especula sobre la posibilidad de que busque otro destino para ganar protagonismo y ritmo de competencia.

Mientras tanto, los hinchas madridistas disfrutan de su simpatía fuera del campo, donde Endrick sigue demostrando que tiene la frescura de un joven dispuesto a ganarse a la afición.

