¡Emotivo gesto! El Real Madrid reparte regalos a niños hospitalizados

Los entrenadores y jugadores de las primeras plantillas de fútbol, tanto masculino como femenino, y baloncesto cumplieron este viernes con la tradicional visita y entrega de regalos a niños hospitalizados antes de llevar a cabo la comida de Navidad del club.



Xabi Alonso, Sergio Scariolo y Pau Quesada acudieron al Hospital Universitario Sanitas La Moraleja; Carvajal, Llull y Misa visitaron el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela; y Valverde, Tavares y Teresa estuvieron en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.



Más de 2.000 niñas, niños y jóvenes hospitalizados disfrutaron de una visita que se enmarca en la campaña de la Fundación Real Madrid “‘En Navidad, ningún niño sin regalo’, que promueve valores positivos y contribuye a mejorar el bienestar emocional de los menores a través del deporte”, aseguró el club en un comunicado en su página web.



Además, los integrantes de las primeras plantillas llevaron a cabo este viernes el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas la tradicional comida de Navidad.



Un acto presidido por Florentino Pérez y al que también asistieron el presidente de honor del Real Madrid, José Martínez 'Pirri', y varios integrantes de la junta directiva. EFE

