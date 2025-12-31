Kylian Mbappé estará ausente en la Supercopa de España ante el Atlético Madrid, debido a una lesión en la rodilla izquierda. El delantero francés había experimentado molestias en las últimas semanas, especialmente al realizar movimientos bruscos, y tras una resonancia magnética se confirmó que necesitará un periodo de descanso de entre dos y tres semanas.

Esta baja tendrá un impacto inmediato en el calendario de su equipo. Mbappé no podrá jugar contra el Real Betis y tampoco estará disponible para las semifinales de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, eliminando de entrada una de las principales opciones ofensivas del conjunto.

En caso de que su equipo llegue a la final, frente al Barcelona o al Athletic Club, la participación del francés se ve muy complicada, lo que supone un golpe significativo para un título que marca el inicio de la temporada. Asimismo, su presencia en el duelo liguero ante el Levante también es incierta, ya que el club prioriza la recuperación completa antes de forzar su regreso.

Su participación en el encuentro de la Champions League contra el Mónaco permanece en duda, dependiendo de cómo evolucione durante la recuperación. Desde la institución, se mantiene la prudencia y no se plantea arriesgarlo si no alcanza el nivel físico óptimo.

Mira la programación en Red Uno Play