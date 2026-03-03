TEMAS DE HOY:
Cristiano Ronaldo está a salvo: logró escapar de Arabia Saudita tras los bombardeos de Irán

Medios internacionales informaron que Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita en su avión privado con destino a Madrid, luego de los bombardeos atribuidos a Irán en la región. 

Martin Suarez Vargas

03/03/2026 11:14

Cristiano Ronaldo tras anotar un gol en el Al Nassr de Arabia Saudita. Foto: redes sociales.
Según los reportes, el delantero portugués dejó Riad alrededor de las 20:00 y arribó a la capital española en la madrugada. La decisión se habría tomado como medida preventiva tras los ataques registrados en las últimas horas en Medio Oriente, que generaron preocupación en varios sectores, incluidos ciudadanos extranjeros residentes en la zona.

De acuerdo con la prensa internacional, Ronaldo se encuentra a salvo junto a su esposa e hijos. La situación se produjo después de que se reportaran ataques con drones en distintos puntos de la región, lo que motivó alertas de seguridad y recomendaciones oficiales para abandonar determinadas áreas.

En el plano deportivo, el atacante luso continúa activo y recientemente falló un penal en su última presentación. Actualmente suma 960 goles en su carrera profesional y sigue acercándose a la marca de los 1.000 tantos, un registro que sería histórico en el fútbol mundial.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en varios países de Medio Oriente evaluar su permanencia ante los riesgos de seguridad existentes, mientras continúan las tensiones en la región.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

