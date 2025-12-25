"Feliz navidad": Cristiano Ronaldo compartió la Nochebuena en familia

Cristiano Ronaldo celebró la Navidad junto a su familia y decidió compartir ese momento con sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes se observa al jugador portugués disfrutando de la Nochebuena en un entorno íntimo y familiar.

Vestido con pijama, Ronaldo camina junto a su esposa y sus hijos hacia el árbol de Navidad, en una escena cargada de simbolismo, donde predominan los gestos de cercanía, paz y armonía, valores propios de estas fechas.

El delantero de 40 años acompañó el video con un mensaje reflexivo:

“Esperanza que renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz Navidad”, escribió en la publicación, que rápidamente generó miles de reacciones.

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los futbolistas más destacados de la historia, junto a Lionel Messi, y actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que es una de las principales figuras dentro del campo de juego.

