Gran anuncio en camino: Rodrigo Paz anticipa “noticias positivas” para el fútbol boliviano

En medio del Carnaval de Oruro 2026, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encendió la expectativa del país al anticipar que se vienen novedades importantes para el fútbol boliviano.

El mandatario, presente en el palco principal del evento, fue abordado por Red Uno, donde el periodista Pablo Bustillo le consultó sobre el vínculo entre las obras anunciadas por el Gobierno y lo que se viene en marzo para el fútbol, en referencia directa al repechaje que disputará la selección boliviana frente a Surinam.

Ante la consulta, Rodrigo Paz evitó dar detalles, pero dejó una frase que rápidamente generó repercusión:

“Ah caray, tenemos noticia para eso, pero ya les voy a avisar… hoy día no. Esto es muy grande. Ya les voy a avisar. Son noticias positivas del fútbol”.

La declaración, aunque breve, abrió una ola de expectativa en el entorno deportivo nacional, considerando que Bolivia se prepara para una instancia clave en su camino competitivo, con la mirada puesta en marzo y en el duelo ante Surinam. Mientras tanto, el país queda a la espera de un anuncio oficial que, según el presidente, sería de gran impacto para el fútbol boliviano.

