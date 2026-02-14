TEMAS DE HOY:
Mujer hallada muerta Apuñalado en la Radial 10 Asesinato en la Radial 10

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡A lo europeo! Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera

El goleador histórico fue recibido por una multitud tras su paso por el fútbol internacional.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 14:04

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club de manos del presidente Ronald Raldes.

El delantero se mostró conmovido por el apoyo y afirmó: “No me lo iba a perdonar si no volviera a Oriente Petrolero nuevamente; mi primera casa fue Oriente”.

Tras firmar autógrafos para la hinchada, el atacante destacó que esta oportunidad llega en el momento justo para reencontrarse con el equipo donde gritó su primer gol.

“Me prepararé de la mejor manera posible, como nunca lo he hecho en mi carrera, para poder hacer goles con esta institución”, aseguró el goleador.

La jornada cerró con un agradecimiento profundo a los seguidores que se acercaron para darle la bienvenida al referente histórico. Bajo la premisa de que siempre habrá críticas y afectos, el jugador se enfocó en retribuir el cariño de quienes celebran su retorno al fútbol nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD