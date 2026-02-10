TEMAS DE HOY:
[VIDEO] Martins se realizó exámenes médicos y alista su regreso a las canchas

El Flecheiro no afloja en su preparación para volver al fútbol profesional. 

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 17:34

Marcelo Martins realizándose una prueba cardiopulmonar. Foto: captura de video.

Marcelo Martins se realizó pruebas médicas en Brasil, en el marco de su retorno al fútbol profesional, en medio de versiones que lo vinculan con Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra.

El Flecheiro compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve sobre una caminadora realizando una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, supervisado por un especialista. Se prevé que el delantero arribe esta semana para ser presentado en el club verdolaga y luego incorporarse a los entrenamientos del plantel.

En caso de concretarse su llegada, Martins podrá entrar rápidamente en competencia, ya que la Federación Boliviana de Fútbol aprobó el Torneo Repechaje de Verano para los equipos que no avanzaron de fase en el Torneo de Verano, y Oriente continuará en carrera pese a haber quedado eliminado.

