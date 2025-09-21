TEMAS DE HOY:
Deportes

Así entrena Marcelo Martins: video revela su exigente preparación

El ex delantero de la selección boliviana continúa ejercitándose con disciplina en el gimnasio.

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 10:04

Marceo Martins en entrenamiento. Foto: Internet.
Santa Cruz.

Marcelo Martins, máximo goleador histórico de la selección boliviana con 31 tantos, mostró en sus redes sociales que, a pesar de haberse retirado en noviembre de 2023, no ha perdido el ritmo de trabajo físico.

En un video compartido, se observa al ex artillero nacional realizando ejercicios de fuerza y explosividad, levantando pesas y trabajando con barra. Su entrega recuerda la intensidad que lo llevó a ser goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y máximo anotador de la Copa Libertadores 2008 con ocho tantos.

Las imágenes reflejan que, aunque ya no está en las canchas, Martins sigue manteniendo la exigencia y dedicación que marcaron su carrera deportiva.

