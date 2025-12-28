TEMAS DE HOY:

Policial

Motociclista pierde la vida tras accidente en la carretera a Warnes

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo y el cuerpo fue hallado horas después por comunarios.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 14:01

Santa Cruz

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la comunidad Tajibo, municipio de Warnes (Santa Cruz), donde un motociclista de 48 años perdió la vida tras salir de la vía durante la madrugada.

La víctima fue identificada como Guido P. M., quien conducía una motocicleta deportiva sin placa cuando perdió el control del vehículo aproximadamente a la 01:00 a.m. El impacto fue fatal y provocó su muerte instantánea.

Vecinos de la zona encontraron el cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades. Sin embargo, los efectivos de Tránsito de Warnes tomaron conocimiento del hecho cerca de las 09:00 a.m., según el informe preliminar.

La víctima portaba una licencia de conducir categoría M, que lo habilitaba legalmente para conducir motocicletas. Se realizaron pruebas de alcoholemia, cuyos resultados aún están pendientes para esclarecer las causas exactas del siniestro.

