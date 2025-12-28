TEMAS DE HOY:
Policial

Fiscalía pide detención preventiva para acusados por el crimen de una mujer hallada en un freezer

El Ministerio Público solicitó 180 días de detención preventiva para los acusados, mientras continúan las investigaciones por el crimen ocurrido en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 11:02

Santa Cruz

Se aguarda la audiencia de medidas cautelares contra los dos aprehendidos vinculados al asesinato de una mujer de 31 años, ocurrido el pasado 26 de diciembre en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz.

La víctima fue hallada al interior de un freezer de color rojo, con claros signos de violencia, un hecho que generó consternación entre los vecinos y la población cruceña por la brutalidad del crimen.

El Ministerio Público formalizó la imputación por el delito de asesinato y solicitó la detención preventiva por un lapso de 180 días, con el objetivo de garantizar el avance de las investigaciones durante el feriado judicial.

 

 

Según la Fiscalía, la medida busca evitar riesgos procesales, como la fuga de los imputados o la obstrucción de la investigación, mientras se esclarece el grado de participación de los acusados en el hecho.

La comisión de fiscales informó que las investigaciones continúan activas y no se descarta la existencia de otros implicados en el crimen. Las próximas horas serán determinantes para identificar a la totalidad de los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

