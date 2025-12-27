“Tiene lesión en la médula espinal”: niño de 6 años lucha por su vida tras agresión en Cochabamba

Un niño de seis años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, en Cochabamba, luego de haber sido víctima de un violento ataque ocurrido en el municipio de Santiváñez. El menor presenta un trauma raquimedular severo y su estado de salud es considerado crítico.

El personal médico confirmó que la lesión fue provocada por un objeto punzocortante, el cual comprometió gravemente la médula espinal, ocasionando la pérdida de sensibilidad y movilidad en sus extremidades.

“El niño se encuentra en estado grave y, lamentablemente, el pronóstico para la recuperación de la función motora es desfavorable, debido a que la lesión afecta directamente a la médula espinal”, informó Pablo Dávila, médico del nosocomio.

Hasta el momento, el paciente no ha mostrado una evolución favorable y permanece bajo monitoreo permanente de un equipo multidisciplinario, que incluye especialistas en neurocirugía. El equipo de salud ratificó que, debido a la magnitud del daño, el menor no presenta respuesta motora.

El grave estado del niño se da en el marco de un crimen que ha generado profunda consternación en Santiváñez. Una ola de dolor recorre el municipio luego de que se conociera que dos hermanos menores de edad fueron atacados dentro de su propio hogar.

En el mismo hecho, una niña de 10 años fue hallada sin vida, mientras que su hermano menor logró sobrevivir, aunque con lesiones de extrema gravedad. El ataque ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades, y el caso ha provocado indignación y temor entre los vecinos de la zona.

