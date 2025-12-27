Horas de profundo dolor, sufrimiento e indignación vive la familia de Viviana, una niña de 10 años que fue víctima de infanticidio en el municipio de Santiváñez, Cochabamba. Mientras tanto, su hermanito de 6 años continúa luchando por su vida y permanece internado en terapia intensiva.

“Yo pido justicia. No puede quedar impune el asesinato de mi sobrina. Tienen que darle la sentencia máxima, 30 años sin indulto. No puede ser que le quiten la vida a una niña”, expresó entre lágrimas una de las tías de la menor.

El cuerpo sin vida de Viviana fue encontrado horas después de que se reportara su desaparición. Según relataron sus familiares, estaba en un predio ubicado frente a la casa donde vivía.

“Mi tía se dio cuenta de que mi sobrina no estaba. Nos avisaron y empezamos a buscarla. Después de varias horas la encontramos, su cuerpo estaba frente a la casa”, contó otra tía, visiblemente afectada.

La madre de los niños se encontraba trabajando en Chile y se espera que en las próximas horas retorne al país para darle cristiana sepultura a su hija y acompañar el proceso médico de su hijo menor.

Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se abrió una investigación de oficio por los delitos de Infanticidio y Tentativa de Infanticidio, hechos registrados la madrugada del 26 de diciembre.

“El presunto autor es la actual pareja de la madre de las víctimas, quien ya se encuentra aprehendido y será puesto a disposición de la autoridad judicial”, señaló la autoridad.

El caso ha generado consternación y repudio en la población, que exige justicia y sanciones ejemplares para el responsable de este hecho que enluta a todo un municipio.

