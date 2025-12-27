TEMAS DE HOY:
Comunidad

La madre de Viviana viaja desde Chile para despedir a su hija y acompañar a su hijo herido

Familiares de Viviana Choque, de 10 años, exigen justicia y pena máxima tras el brutal asesinato de la menor, mientras su hermanito permanece hospitalizado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/12/2025 21:07

Cochabamba, Bolivia

En el municipio de Santiváñez, Cochabamba, se viven horas de profundo dolor mientras la madre de Viviana Choque, la niña de 10 años víctima de presunto infanticidio, se encuentra en camino desde Chile para reencontrarse con su familia, despedir a su hija y acompañar la recuperación de su hijo menor.

Viviana perdió la vida el viernes, presuntamente a manos de la expareja de su madre, en un hecho que ha conmocionado a todo el municipio. Mientras se realiza el velorio, la familia aguarda la llegada de la progenitora, quien residía y trabajaba en el país vecino.

 

 

Según testimonios, el agresor también atacó con un cuchillo al hermanito de la menor, quien permanece internado en terapia intensiva en el Hospital del Niño, con un estado de salud delicado.

La familia pidió a las autoridades que el caso no quede impune y exigió la pena máxima de 30 años sin indulto para el presunto responsable.

“Nos han asesinado a mi sobrina. La justicia debe actuar con todo el rigor; pedimos que le den 30 años sin indulto, porque no puede ser que le quiten la vida a una niña”, manifestó una tía de la víctima.

