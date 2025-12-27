"Eran inocentes": Familiares exigen 30 años de cárcel para agresor de dos menores en Cochabamba

En medio del dolor y la consternación, se realiza el velorio de la niña de 10 años, víctima de un infanticidio que impactó en el municipio de Santiváñez, en el departamento de Cochabamba. Familiares y vecinos se congregaron para despedir a la menor y exigir justicia.

Los allegados relataron que la búsqueda de la niña comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana, luego de que no se tuvieran noticias de su paradero. Horas después, el cuerpo sin vida fue hallado en un predio ubicado frente a la vivienda donde residían los menores, un hecho que profundizó el impacto en toda la comunidad.

“Eran niños inocentes”

Una de las tías de las víctimas expresó la angustia e indignación de la familia ante un ataque que consideran incomprensible por la vulnerabilidad de los menores.“Los niños eran inocentes y no sabemos por qué pudo haber sucedido esto. Por eso pedimos justicia inmediata”, declaró ante los medios.

El pedido de los familiares es contundente. Exigen que el sistema judicial actúe con la máxima severidad contra Ariel Ch., señalado como el principal sospechoso.“Pedimos que la sentencia sea de 30 años de cárcel sin indulto”, enfatizó la vocería familiar, reflejando el clamor de una comunidad que exige garantías de no repetición.

El hermano de 6 años sigue luchando por su vida

Mientras avanza el proceso de duelo, la atención también se centra en la evolución del hermano de seis años, quien sobrevivió al ataque y permanece internado en Terapia Intensiva, con un daño severo en la médula espinal. Su estado de salud continúa siendo crítico, según el reporte médico.

