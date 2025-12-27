Tragedia en Cochabamba: Una niña de 10 años es víctima de infanticidio y su hermano de 6 años lucha por su vida

Una ola de dolor y consternación recorre el municipio de Santibañez, departamento de Cochabamba, tras conocerse un macabro crimen contra dos hermanos menores de edad. Una niña de 10 años fue hallada sin vida y su hermano de 6 años resultó gravemente herido tras ser atacados por una persona desconocida en su propio hogar.

El desgarrador hallazgo

El hecho fue descubierto en las primeras horas de la mañana por la abuela de los niños, quien estaba a cargo de ellos debido a que sus padres se encuentran trabajando en el extranjero. Al ver que los menores no respondían a su llamado para el desayuno, la mujer inició una búsqueda desesperada.

El sobreviviente: El niño de 6 años fue encontrado dentro del inmueble con una herida profunda provocada por un objeto punzocortante . Pese a la gravedad de la lesión, aún presentaba signos vitales.

La víctima fatal: El cuerpo de la niña de 10 años fue localizado poco después, ya sin vida, en las cercanías de una construcción aledaña a la vivienda.

El menor de seis años fue evacuado de emergencia y trasladado hasta el Hospital Manuel Asencio Villarroel en la ciudad de Cochabamba. Según el reporte médico preliminar, el estado del niño es crítico y los especialistas realizan esfuerzos denodados para salvarle la vida.

Investigación en curso

La Fiscalía Departamental y personal especializado de la policía se constituyeron en la escena del crimen para recolectar evidencias y testimonios. Hasta el momento, el móvil del ataque es un misterio, ya que los menores fueron agredidos mientras descansaban en la seguridad de su hogar.

Los vecinos de Santibañez, alarmados por la inseguridad, se han declarado en estado de emergencia y exigen a las autoridades la captura inmediata del culpable. La comunidad lamenta profundamente la situación de estos niños que, como muchos otros en el país, quedan bajo el cuidado de familiares adultos mayores debido a la migración económica de sus progenitores.

Mira la programación en Red Uno Play