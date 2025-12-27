Tragedia en la ruta a los Valles: Roca gigante aplasta un vehículo y deja heridos de gravedad

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la carretera que conecta a la capital cruceña con los Valles Cruceños. Una roca de dimensiones monumentales se desprendió de un cerro y cayó directamente sobre un vehículo particular en el que viajaba una familia, provocando escenas de pánico y dejando a varias personas con heridas de gravedad.

De acuerdo con los informes preliminares y las impactantes imágenes del lugar, el peso de la roca fue tal que no solo aplastó la estructura del motorizado, sino que lo desplazó violentamente hasta uno de los extremos de la vía, quedando al borde del precipicio.

Testigos que presenciaron el hecho solicitaron con urgencia el envío de ambulancias para la atención inmediata de los afectados, quienes presentan lesiones de consideración debido a la magnitud del impacto.

El incidente se produce en un contexto de constantes derrumbes en la ruta a Bermejo, provocados por la inestabilidad de los taludes. Ante esta situación, las autoridades camineras y policiales han emitido una alerta urgente:

Restricción de horario: Se pide a la población evitar los viajes nocturnos por esta zona, ya que la falta de visibilidad aumenta drásticamente el riesgo de ser alcanzado por nuevos desprendimientos.

Precaución extrema: A quienes circulen durante el día, se les recomienda mantener una velocidad reducida y estar atentos a cualquier señal de movimiento en las laderas.

Actualmente, se aguarda un comunicado oficial por parte de la Policía Caminera para conocer el estado de salud exacto de los miembros de la familia y el número total de heridos. Maquinaria pesada se dirige al lugar para intentar remover la roca y despejar el tráfico, que se ha visto interrumpido tras el siniestro.

