Sedes intensifica vigilancia por riesgo de chikungunya en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que se activó una vigilancia epidemiológica preventiva para controlar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika, ante el riesgo de propagación de estas enfermedades durante la temporada de lluvias.

El responsable del Programa Dengue, Chikungunya y Malaria del Sedes, Efraín Vallejo, explicó que los controles se desarrollan de manera permanente en 23 municipios del departamento, incluidos los cinco del trópico, donde el vector se mantiene activo.

“Estamos haciendo vigilancia permanente en esta época de lluvias. El mosquito está presente en el trópico y también en el extratrópico. Desde octubre de 2025 tenemos epidemia en el trópico y hasta ahora continúa”, señaló.

Vallejo indicó que actualmente existe riesgo para la ciudad de Cochabamba y otros municipios, debido al movimiento de personas provenientes del trópico o del departamento de Santa Cruz, donde también se registran casos, una situación que podría generar transmisión secundaria de la enfermedad.

Alerta roja en Santa Cruz

En paralelo, el Sedes de Santa Cruz declaró alerta roja sanitaria por el incremento acelerado de casos de chikungunya. De acuerdo con el reporte oficial, ese departamento registra 1.398 casos confirmados, seis pacientes internados y un fallecido, correspondiente a un adulto mayor de más de 80 años.

Las autoridades cruceñas activaron brigadas de control para eliminar criaderos del mosquito en viviendas donde se detectaron casos positivos y pidieron a la población colaborar eliminando recipientes con agua estancada y acudir de inmediato a los centros de salud ante síntomas sospechosos.

Desde el Sedes Cochabamba reiteraron el llamado a la población a mantener limpios patios y recipientes, ya que la eliminación de criaderos es la principal medida para prevenir la propagación del mosquito transmisor.

Mira la programación en Red Uno Play