Aprovechó un rompemuelles para huir: joven escapa de un presunto secuestro tras lanzarse de un vehículo

Un joven universitario identificado como Cristian C.L., de 24 años, logró escapar de sus presuntos captores tras lanzarse de un vehículo en movimiento en la zona de Bulo Bulo, según el último reporte preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní.

De acuerdo con la información inicial, el joven se encontraba a bordo de un motorizado junto a tres personas, quienes presuntamente lo mantenían retenido contra su voluntad. La víctima habría aprovechado el momento en que el vehículo redujo la velocidad al pasar por un rompemuelles, abrió la puerta y se arrojó para huir.

Tras caer al asfalto, y pese a presentar algunas heridas producto del salto, Cristian logró pedir ayuda a comunarios y vecinos del sector. Los transeúntes, al reconocer que se trataba del joven que había sido reportado como desaparecido desde hace dos días en el municipio de San Carlos, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Según un reporte extraoficial, el universitario habría sido interceptado por sus captores, quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo con rumbo desconocido.

La Felcc confirmó que se abrió una investigación por los presuntos delitos de privación de libertad y asociación delictuosa contra autores aún no identificados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre el caso y el estado de salud de la víctima.

