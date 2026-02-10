Investigan presunto secuestro de joven desaparecido en San Carlos: su novia recibió mensajes de amenaza

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Yapacaní investiga un presunto caso de secuestro tras la desaparición de un universitario de 24 años, reportado como desaparecido desde hace dos días en la localidad de San Carlos en Santa Cruz.

Se trata de Cristian C.L., cuya ausencia fue denunciada por sus familiares, quienes presumen que el joven podría haber sido víctima de un secuestro. La preocupación creció luego de que su novia recibiera una serie de mensajes enviados desde el teléfono celular del estudiante, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con el testimonio de la joven, en un primer momento recibió textos en los que supuestamente Cristian le pedía que intentara escapar y que no se preocupara por él. Sin embargo, poco después, desde el mismo número se enviaron mensajes con un tono amenazante que incrementaron la alarma.

Entre los textos recibidos se advertía que no debían buscar al joven y que ella debía ponerse a buen recaudo.

Efectivos de la Felcc de Yapacaní ya se trasladaron para realizar las investigaciones correspondientes, recolectar indicios y tomar declaraciones que permitan esclarecer lo sucedido. La Policía no descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las diligencias.

Mira la programación en Red Uno Play