Ch’alla de Carnaval: qué comprar y cuándo realizar el ritual

La tradición señala que todos estos elementos se utilizan el martes de carnaval para atraer la prosperidad.

Red Uno de Bolivia

10/02/2026 12:23

Foto: La calle Illampu espera la visita de cientos de personas en los próximos días.
La Paz

Desde muy temprano, las calles de La Paz comenzaron a llenarse de color, aromas y simbolismo con la venta de los tradicionales elementos para la tradicional ch’alla, una de las costumbres más arraigadas del Carnaval boliviano, dedicada a agradecer y endulzar a la Pachamama.

En puestos instalados desde primeras horas de la mañana en la central calle Illampu, se puede encontrar los clásicos confites de colores —rosado, amarillo, naranja, verde, morado y muchos más— utilizados para atraer prosperidad, abundancia y buenos augurios. Cada color tiene un significado especial y forma parte del ritual que año tras año se mantiene vivo en hogares, negocios y oficinas.

 

Junto a los confites, no faltan el alcohol, las flores, los globos y los cohetillos, además de la serpentina y la mixtura, usados tradicionalmente para la ch’alla que también espanta a las malas energías y limpia los espacios.

El panorama también muestra las tradicionales mesas para la Pachamama, llenas de colores, aromas a sahumerio y compradores que buscan completar con anticipación todo lo necesario para no dejar pasar esta costumbre ancestral que se realiza cada martes de carnaval.

La ch'alla se adelanta en oficinas y comercios
Con la llegada del 'Jueves de Comadres' y el anuncio de que el viernes será horario continuo, la ch’alla se  realizará en oficinas y comercios.

La ciudad ya se prepara para dar inicio oficial a las celebraciones carnavaleras. La recomendación de los vendedores es adquirir los elementos con tiempo para mantener viva la tradición sin contratiempos.

“Es mejor tener todo con anticipación”, señalaron, destacando que los precios son accesibles y pensados para que nadie deje de cumplir con este ritual que forma parte de la identidad cultural de La Paz.

 

