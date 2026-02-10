Presidente Paz participa de los actos del aniversario 245 del grito libertario de Oruro

El presidente Rodrigo Paz llegó este jueves a Oruro para participar de los actos protocolares por el 245 aniversario de la gesta libertaria del departamento. La primera actividad en su agenda fue el Tedeum celebrado en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen del Socavón.

A su salida del acto religioso, el mandatario señaló que arribó a la capital orureña con “buenas noticias”, aunque prefirió anunciarlas de manera oficial en otros eventos programados. No obstante, adelantó que el Gobierno destinará Bs 6 millones para la restauración de la Basílica Menor.

Paz aseguró además que existen recursos garantizados para distintas obras en el departamento, tanto para proyectos que ya se encuentran en ejecución como para otros que comenzarán en los próximos meses.

“Más tarde vamos a explicar todo el sistema carretero. Estamos retomando las relaciones con Chile para el tema comercial y con Brasil. En el resto del día habrá buenas noticias en el tema carretero y en el tema del Puerto Seco”, anticipó el jefe de Estado.

Los actos conmemorativos por el aniversario departamental se iniciaron el pasado lunes con una sesión de honor, ofrendas florales, entrega de reconocimientos y desfiles cívicos, entre otras actividades desarrolladas en la ciudad de Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play