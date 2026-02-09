"Quiero justicia por mi hijo”: clama la madre del adolescente asesinado en San Ramón

Blanca Arroyo, madre del menor de 14 años que fue acribillado en San Ramón, Beni, habló en el programa Que No Me Pierda y pidió justicia por la muerte de su hijo.

“Mi hijo vino a casa el lunes por la tarde, se bañó y salió a la casa de su tío para cenar. A eso de las 7:15 de la noche escuché el tiroteo en la vivienda de su tío. Todo ocurrió ahí, a media cuadra de nuestra casa”, relató la madre.

Arroyo destacó que su hijo no tenía antecedentes y era muy querido en la comunidad: “Él era un niño de bien, alegre y honesto. Nunca tuvo malas amistades y siempre fue invitado a la casa de su tío a cenar”.

La madre lamentó los rumores que circulan en el pueblo y pidió respeto por la memoria de su hijo.

“Dicen cosas que no son. Nosotros no tenemos nada que ver con esos comentarios. Por favor, que la gente deje de hablar barbaridades. Lo que quiero es justicia por mi hijo”.

Asimismo, solicitó la colaboración de autoridades y vecinos para avanzar en la investigación: “Que me ayuden, que me colaboren, porque esto no puede quedar impune. Al que mataron no fue a un perro, fue a mi hijo, un niño que no hacía daño a nadie”.

La familia insiste en que se investigue con rigor y se encuentre a los responsables del crimen, mientras el Ministerio Público continúa con las indagaciones sobre la muerte del menor.

