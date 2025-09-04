Acribillado en el ‘Plan’: Fiscalía convoca a ciudadano extranjero a presentarse ante las autoridades

La Fiscalía asignada al caso investiga la muerte de un hombre de nacionalidad boliviana ocurrida ayer en inmediaciones de la avenida Radial 10, zona del Plan Tres Mil, Santa Cruz. La víctima falleció a consecuencia de 10 impactos de proyectil de arma de fuego, según informó el fiscal Daniel Ortuño. La autopsia médico-legal determinó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico y aceración de pulmón.

La pareja o concubina del fallecido también resultó herida y se encuentra hospitalizada en estado relativamente estable. La mujer ya fue entrevistada y aportó información que permitirá orientar la investigación.

Ortuño detalló que la Fiscalía maneja dos hipótesis principales: una apunta a una posible confusión, ya que en el mismo inmueble vivía otra persona de nacionalidad extranjera que podría haber sido confundida con la víctima, tomando en cuenta que ambos compartían una motocicleta de características similares. La otra hipótesis considera un posible ajuste de cuentas entre ciudadanos extranjeros.

“No existen cámaras de seguridad en el lugar, pero se realiza un rastrillaje para localizar imágenes que puedan identificar a los autores del hecho”, agregó el fiscal.

Por el momento, no hay personas aprehendidas, aunque la Fiscalía hizo un llamado a un ciudadano de nacionalidad extranjera, identificado como Gustavo Adolfo, para que se presente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) o el Ministerio Público y brinde su declaración. Se asegura que, en caso de requerirlo, se le proporcionará protección para garantizar su seguridad.

Ortuño concluyó que los actos investigativos continúan y que se espera que, en las próximas horas, se puedan esclarecer los motivos del hecho y acercarse a la verdad histórica del crimen.

