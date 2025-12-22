Una nueva crecida del río volvió a golpear al municipio de El Torno, afectando directamente a los productores de la comunidad Espejos, una zona dedicada principalmente a la producción de frutas y ganado porcino. Los desbordes registrados el pasado 13 de diciembre continúan generando problemas, y la situación se agravó en las últimas horas.

Hace nueve días, las intensas lluvias provocaron que el puente de la comunidad Espejos fuera llevado por el agua, dejando a la población con accesos precarios. Actualmente, los productores enfrentan serias dificultades para sacar sus productos debido a los malos caminos, la falta de servicios básicos como agua y energía eléctrica, y el aumento del caudal del río.

Los transportistas deben realizar maniobras riesgosas para cruzar el río Piraí, donde el nivel del agua supera las llantas de las camionetas que trasladan frutas y otros productos. En algunos casos, los comunarios se ven obligados a descender de sus vehículos para empujar o cruzar a pie.

Ante esta situación, los productores piden a las autoridades el envío urgente de maquinaria pesada para habilitar las vías y auxiliar a los vehículos que quedan atascados. Advierten que, si el nivel del río continúa subiendo, no podrán cumplir con la entrega de sus productos en fechas clave como Navidad, lo que representaría importantes pérdidas económicas.

Mira la programación en Red Uno Play