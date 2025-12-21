Comunarios incomunicados en El Torno claman asistencia ante la amenaza de nuevas lluvias

El municipio de El Torno enfrenta graves consecuencias tras las intensas riadas que dejaron hasta el momento 21 fallecidos, 26 desaparecidos y 11 comunidades afectadas. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) realizó una reunión para coordinar el ingreso de ayuda a las zonas más golpeadas.

Las autoridades nacionales, departamentales y municipales participaron en la planificación de la asistencia a las comunidades afectadas. Sin embargo, los vecinos denuncian que las respuestas han sido insuficientes y que muchas familias permanecen sin luz, agua ni comunicación.

Raúl Fernández, representante de Pro Camino de los distritos 6 y 7, afectados por la riada, aseguró que “lo único que pedimos a nuestras autoridades es que podamos aperturar un camino estable, que nos permita llegar con tranquilidad a nuestras familias antes de que nuevas lluvias compliquen la situación”.

Fernández añadió: “Tenemos víveres, pero mientras no tengamos un camino seguro, no podemos garantizar la asistencia ni restablecer los servicios básicos. Las comunidades se encuentran incomunicadas y varias familias siguen sin agua ni luz”.

Los vecinos también criticaron la ausencia de autoridades municipales, pese a haber presentado toda la documentación requerida. “Agradecemos a quienes sí están presentes, pero no es tuición de ellos poder darnos solución. Nuestras autoridades municipales son las encargadas directas de atendernos”, indicó Fernández.

Las labores de rescate continuarán mañana con el ingreso de grupos especializados a más de 20 comunidades afectadas, mientras los comunarios exigen atención inmediata para garantizar servicios básicos y seguridad ante posibles nuevas inundaciones.

