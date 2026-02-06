Culminó el plazo: TED publicará este viernes la lista de candidatos sustituidos

Los Tribunales Electorales Departamentales de todo el país se preparan para oficializar este viernes la lista definitiva de candidatos tras el cierre del plazo de sustituciones. En Santa Cruz, el flujo de delegados provenientes de Warnes, La Guardia y San Julián, entre otros, intensificó el movimiento en las oficinas durante los últimos minutos del jueves.

En otro punto del país, Jorge Justiniano, presidente del TED Pando, aclaró que hoy a las 23:59 venció el plazo para reemplazar a quienes fueron inhabilitados en la primera etapa.

"Las organizaciones políticas que no acudieron a sustituir a sus candidatos se quedaron sin candidatura", sentenció la autoridad para enfatizar la rigurosidad del calendario.

Asimismo, Justiniano informó que del 5 al 8 de febrero se recibirán los reclamos de ciudadanos inhabilitados por no votar en procesos anteriores. Los afectados deben acudir a la Secretaría de Cámara o al SERECI para regularizar su inscripción y garantizar su derecho al sufragio.

En el departamento de Beni, el ambiente fue de tensa espera mientras los postulantes aguardaban la validación oficial de sus listas ante el Órgano Electoral. Víctor Quispe, candidato del Tercer Sistema, afirmó: "Estamos esperando que salga nuestro delegado para que nos informe oficialmente los reemplazos realizados".

Por otro lado, la jornada en Cochabamba estuvo marcada por la presión social de militantes del partido UNE de Quillacollo. El grupo exige la habilitación de Héctor Cartagena y ha instalado una vigilia nocturna que incluye el uso de pirotecnia en las cercanías del tribunal.

Esta situación generó malestar entre los vecinos de la zona, quienes demandan el cese de los petardos durante la protesta. Los manifestantes aseguraron que se quedarán toda la noche en vigilia para que habiliten a su candidato para los comicios de las subnacionales.

