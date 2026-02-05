Luis Eduardo 'Chichi' Siles, candidato a la Alcaldía de La Paz, promete acabar con la corrupción

Camino a las elecciones subnacionales 2026, el candidato del partido Unión Por el Cambio (UPC), Luis Eduardo "Chichi" Siles, visitó el set de Uno Decide en el programa Que No Me Pierda (QNMP) para dar a conocer su plan integral para renovar las estructuras de la Alcaldía y solucionar las necesidades en salud, educación, medioambiente, seguridad, así como en la prevención de riesgos.

Siles también afirmó que durante su gestión elaborará políticas a favor y en defensa de los animales.

El candidato de UPC afirmó que actualmente La Paz se encuentra en un retroceso causado por la actual administración, a la que calificó de "desastrosa y corrupta".

Siles lamentó que exista una fuga de talentos de la juventud paceña y prometió devolver al municipio al sitial que le corresponde.

Gestión transparente

Para Siles, la única forma de combatir la corrupción es la transparencia; por ello promete transparentar cada proceso de contratación. En este sentido, señaló que espera que el municipio sea una caja de cristal y que todos tengan la información disponible.

Transporte

Propone un plan de reordenamiento del transporte, que exista una interconexión con el teleférico y Pumas Katari. Además, que exista una educación vial y tomar una medida de limitar el número de vehículos para el ingreso al municipio.

Sistema de riesgos

Se debe reactivar el Sistema de Alerta Temprana para asegurar que no sucedan tragedias en cuanto a las lluvias; se puede tener también una ciudad verde.

“Solo el 45% de los inmuebles pagan impuestos; el resto, por una situación de ilegalidad, que no tiene catastro o papeles, no paga impuestos. Un 45% no es malo, pero puede ser mejorable”, declara Siles.

Finalmente, Siles mencionó que su propuesta se basa en la experiencia, en la formación y la integridad y pide la oportunidad de aplicar su plan con visión.

