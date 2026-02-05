Caso 'maletas': Nueve declaraciones testificales aceleran la investigación

La investigación por el caso ‘maletas’ ha sumado piezas clave con la recepción de 9 declaraciones testificales dentro del proceso por delitos de corrupción. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se busca individualizar el grado de participación de los sindicados basándose en los manuales de funciones de la terminal aérea.

A pesar del avance, la audiencia de un exfuncionario de Aduana fue suspendida hoy para el 10 de febrero debido a que el implicado se presentó sin un abogado. El representante del Ministerio Público señaló que ya se tienen verificados grados de omisión respecto al control de equipaje que arribó al departamento y fue retirado al día siguiente.

Zeballos advirtió que "se desconoce el contenido" de dichas maletas.

Asimismo, agregó que “en el hipotético caso que hubieran contenido divisas u otra clase de especies, entonces se entendería que no pasó por un control aduanero para pagar el arancel o multas correspondientes”.

La agenda judicial continuará este viernes con las declaraciones testificales de la Sra. Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, quienes se encuentran aprehendidos en Palmasola. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha citado a cinco personas en calidad de sindicados para esclarecer las irregularidades detectadas en el recinto aeroportuario.

