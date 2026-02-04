Extorsión 2.0 en La Paz: Policías caen tras cobrar coimas por QR para liberar arrestados

En un operativo que pone nuevamente en la mira la integridad policial, la Fiscalía de La Paz aprehendió a una suboficial y a un sargento acusados de cobrar una coima de Bs. 1.500 a través de un código QR. Los uniformados habrían condicionado la libertad de seis personas arrestadas a cambio del pago irregular, utilizando una cuenta de una plataforma de pagos perteneciente a un tercero.

El "tarifario" de la impunidad

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 31 de enero. Según el fiscal anticorrupción, Johan Muñoz, seis asistentes y trabajadores de una discoteca —entre ellos la administradora del local— fueron interceptados por la policía al salir de su fuente laboral. Bajo el argumento de haber consumido alcohol, fueron trasladados a la Unidad de Conciliación Ciudadana "La Pando".

Una vez en el recinto, la suboficial a cargo realizó la requisa y descubrió que la administradora portaba una suma considerable de dinero perteneciente a la recaudación del local. Fue en ese momento cuando comenzó la negociación ilícita:

La exigencia: Inicialmente, los policías pidieron Bs. 3.000 para liberar a los seis arrestados.

La coacción: Advirtieron que, de no pagar, los detenidos permanecerían las 8 horas reglamentarias en celdas.

La negociación: Tras una "rebaja" sugerida por el sargento, el monto se fijó en Bs. 1.500.

Tecnología al servicio del delito

Lo más llamativo del caso fue el método de cobro. El sargento involucrado presentó la fotografía de un código QR desde su celular para facilitar la transferencia. Las investigaciones preliminares revelan que la cuenta receptora no pertenece a los uniformados, sino a un civil que ya ha sido identificado y será citado a declarar en los próximos días. Tras confirmar el depósito, los arrestados fueron liberados a las 8:00 de la mañana.

Persecución y detención

La trama tomó un giro dramático cuando la administradora, tras ser liberada, denunció el hecho ante la FELCC junto a su jefa, que también es abogada. Al salir de las dependencias policiales, fue interceptada nuevamente en plena vía pública por los mismos efectivos, quienes aparentemente fueron alertados de la denuncia.

"La agarran y empiezan a bajar con ella por la calle Bolívar... el sargento le decía 'por favor, no me perjudiques, te voy a devolver tu dinero'", relató el fiscal Muñoz sobre el intento de los policías por frenar el proceso legal.

Ante esta situación, el director de la FELCC desplegó un operativo inmediato. La suboficial intentó darse a la fuga de sus propios camaradas, pero fue capturada y ahora cumple detención preventiva por 4 meses en el penal de Obrajes. Por su parte, el sargento fue aprehendido el pasado lunes y la Fiscalía ha imputado formalmente al oficial por el delito de cohecho pasivo, solicitando también su reclusión en el penal de San Pedro.

Estado actual de los implicados:

Suboficial: Detenida preventivamente por 4 meses en el penal de Obrajes.

Sargento: Imputado; su audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo este martes a las 10:00 a.m. La Fiscalía pide 4 meses en San Pedro.

Tercer implicado (Civil): Dueño de la cuenta de destino; identificado y en proceso de citación.

La Fiscalía ha solicitado a la ASFI el extracto bancario de la cuenta utilizada para determinar si este era un "modus operandi" recurrente. Además, no se descarta ampliar la investigación hacia una oficial que se encontraba de turno ese día.

