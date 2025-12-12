Zambrana dice que "Arce debería tener 400 años de detención preventiva"

La detención e imputación del expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena ha generado fuertes reacciones desde el sector cívico cruceño. El Comité Cívico pro Santa Cruz tildó de "benevolente" la petición del Ministerio Público de solicitar solo tres meses de detención preventiva para el exmandatario.

La crítica más dura provino de Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Cívico, quien cuestionó tanto el tiempo de la medida cautelar como el destino del expresidente.

“Luis Arce debiera estar con detenciones preventivas de 400 años mínimamente, porque tenemos muchos casos por aclarar: YPFB, Entel, BoA, Mutún y por todo el dinero que ha dado de despilfarro. Él debiera estar en Chonchocoro detenido preventivamente”, criticó Zambrana.

El cívico cruceño lamentó que la Fiscalía haya solicitado que Arce cumpla su detención preventiva en un penal para menores en la zona de Viacha, en lugar de una cárcel de máxima seguridad.

La exigencia: Aclarar la “red de mafia”

Zambrana manifestó que espera que el proceso judicial obligue a Arce a aclarar quién le dio la orden de firmar cheques a discreción y quiénes conformaban la “red de mafia” que hizo posible el desfalco en los proyectos del Fondo Indígena.

El Ministerio Público imputó al exmandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La investigación detalla que, entre 2013 y 2015, Luis Arce, entonces ministro de Economía, habría desembolsado más de Bs 100 millones a por lo menos unas 20 cuentas bancarias de dirigentes de distintas organizaciones sociales vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

