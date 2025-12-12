Justicia determina cinco meses de detención preventiva para Luis Arce en el penal de San Pedro

El Juzgado 12° de Instrucción en lo Penal ordenó cinco meses de detención preventiva para el expresidente Luis Arce Catacora, quien será recluido en el penal de San Pedro mientras se desarrollan las investigaciones por el caso Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC).

“El señor Luis Arce Catacora deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva en el penal de San Pedro de esta ciudad, por el tiempo de cinco meses a partir del día de hoy, 12 de diciembre de 2025”, afirmó el juez durante la audiencia.

La autoridad judicial también fijó una audiencia de revisión de situación jurídica para el 12 de mayo de 2026 a las 10:30, oportunidad en la que podrá evaluarse la continuidad o modificación de la medida cautelar.

“Esta detención preventiva será con la finalidad de que, en cualquier momento, el imputado pueda solicitar una salida judicial por motivos de salud. Además, Régimen Penitenciario deberá garantizar su seguridad física y ubicarlo en un espacio distinto al de personas sentenciadas”, añadió.

Respecto al pedido de libertad pura y simple presentado por la defensa de Arce, con base en su condición de adulto mayor, el juez aclaró que el beneficio establecido por el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal aplica únicamente a personas mayores de 65 años.

“El imputado tiene actualmente 63 años, por tanto, no corresponde aplicar ese numeral”, indicó.

La decisión fue tomada tras una audiencia virtual de más de seis horas, en la que el juez lo declaró probable autor de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ambos tipificados en el Código Penal boliviano.

Durante su intervención, Arce negó las acusaciones, calificándolas de políticas.

“Estoy absolutamente limpio en las acusaciones que se están vertiendo. Esto responde a una coyuntura política que busca chivos expiatorios y encubre otras acciones”, declaró el exmandatario durante la audiencia.

Defensa alegó razones de salud

El abogado defensor solicitó su libertad pura y simple, alegando que Arce padece una enfermedad oncológica que requiere atención médica continua. Se adjuntaron certificados médicos y se invocó la Ley 369 del Adulto Mayor.

Sin embargo, el juez valoró los riesgos procesales argumentados por la Fiscalía, que pidió inicialmente tres meses de reclusión en Qalauma. Finalmente, se dictaron cinco meses en el penal de San Pedro.

El caso Fondo Indígena

La causa está vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de fondos del FDPPIOYCC entre 2010 y 2011. La imputación señala que en noviembre de 2009, durante una reunión en Tarija, Arce —entonces ministro de Economía— habría impulsado el uso de Bs 925 millones mediante una Resolución Biministerial.

