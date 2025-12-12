Defensa de Arce pide “libertad pura y simple” por motivos de salud

Durante la audiencia de medidas cautelares por el caso Fondo Indígena, la defensa del expresidente Luis Arce Catacora solicitó al juez su libertad pura y simple, argumentando que el exmandatario padece una enfermedad oncológica que requiere atención médica permanente.

El abogado del exmandatario recordó que la Ley 369 del Adulto Mayor obliga al Estado a garantizar una atención integral en salud a personas mayores, y aseguró que se presentó documentación médica para respaldar la solicitud.

“La Ley 369 establece que hay la obligación estatal de garantizar una atención integral de salud. Hemos presentado ante vuestra autoridad el memorial correspondiente que establece que tiene la enfermedad del cáncer y él tiene que estar sometido permanentemente a tratamiento”, indicó el abogado defensor.

En su intervención, la defensa legal aseguró que Arce está dispuesto a comparecer ante cualquier convocatoria fiscal o judicial, y que su permanencia en libertad no representa un riesgo procesal.

“Pedimos se determine la libertad pura y simple, comprometiéndonos a presentarnos a todo acto de investigación fiscal y a todo acto jurisdiccional que la autoridad pudiera determinar”, agregó.

Hasta el momento, la autoridad jurisdiccional no se ha pronunciado sobre la solicitud. Se espera que en las próximas horas se emita una decisión respecto a la situación procesal del exjefe de Estado.

