Emiten alerta naranja por lluvias y fuertes vientos en varios departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este viernes una alerta de lluvias y una alerta naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán a varias regiones del país, la alerta estará vigente hasta el domingo 14 de diciembre, informó la pronosticadora Marisol Portugal.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se registrarán en todo el territorio nacional, con presencia de tormentas eléctricas en Potosí y Chuquisaca, además de lluvia continua en el Norte de La Paz, los Yungas, Beni y Pando. También se esperan precipitaciones en el Trópico de Cochabamba y en distintas zonas de Santa Cruz.

“Potosí y Chuquisaca vamos a estar con lluvias y tormentas eléctricas. En el occidente también tendremos lluvias, tanto en el Norte de La Paz, Yungas, Beni y Pando. Asimismo, se registrarán lluvias en el Trópico de Cochabamba y Santa Cruz”, explicó Portugal.

Para el departamento de La Paz, que incluye el altiplano y los valles paceños, se prevé una mejora en las condiciones climáticas en los próximos días.

Respecto al oriente, el Senamhi activó una alerta naranja por vientos que afectará al norte integrado de Santa Cruz, Beni y el Trópico de Cochabamba, donde se prevén ráfagas con dirección noroeste que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora.

“Esta alerta estará vigente hasta el día domingo”, añadió Portugal, recomendando a la población tomar previsiones ante posibles afectaciones por las lluvias y los fuertes vientos.

