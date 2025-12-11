Según la denuncia que presentó Eduardo León, en el caso Fondo Indígena (Fondioc) y con la que se aprehendió a Luis Arce, se señala a más de 18 personas que habrían recibido millonarias sumas de dinero público en cuentas particulares, las cuales serán convocadas a declarar y en otros casos serían aprehendidos, según dijo el Fiscal Miguel Cardozo, que reveló este jueves que hay ordenes de aprehensión en curso.

La autoridad fiscal precisó que esta fase de investigación busca esclarecer el destino y uso de los fondos que debían ser destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas.

La denuncia penal presentada contra Luis Arce Catacora se fundamenta en presuntos delitos de:

Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito

Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes

Incumplimiento de Deberes

Uso Indebido de Influencias

Concusión

Conducta Antieconómica

Según la acusación, millonarios recursos del Fondo Indígena habrían sido transferidos a cuentas personales de exautoridades y dirigentes vinculados a la institución, entre ellos:

Nemecia Achacollo Marco Antonio Aramayo Elvira Parra Chuquimia Gloria Zamorano Felipa Huanca Rodolfo Machaca Hilarión Mamani Ever Choquehuanca Melva Hurtado Damián Condori Lidia Patty Julián Jala Juanita Ancieta Marco Antonio Aramayo Daniel Zapata Carlos Fuentes Julia Ramos Sergio Hinojosa

Entre otros nombres que continúan siendo procesados y verificados dentro de la investigación.

El Ministerio Público señaló que la ampliación de citaciones y órdenes de aprehensión responde a la necesidad de individualizar las responsabilidades penales y esclarecer el presunto desvío de fondos que debían beneficiar a organizaciones y comunidades indígenas de todo el país.

La Fiscalía informó además que se continuará con la recolección de documentación bancaria, informes institucionales y declaraciones testificales para avanzar en el esclarecimiento total del caso.

