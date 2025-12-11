TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Juan José Zúñiga menor abusada y embarazada

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Según denuncia, más de 18 personas habrían recibido recursos del Fondo Indígena en cuentas personales

Según la acusación, millonarios recursos del Fondo Indígena habrían sido transferidos a cuentas personales de exautoridades y dirigentes vinculados a la institución.

Hans Franco

11/12/2025 10:36

La Paz

Escuchar esta nota

Según la denuncia que presentó Eduardo León, en el caso Fondo Indígena (Fondioc) y con la que se aprehendió a Luis Arce, se señala a más de 18 personas que habrían recibido millonarias sumas de dinero público en cuentas particulares, las cuales serán convocadas a declarar y en otros casos serían aprehendidos, según dijo el Fiscal Miguel Cardozo, que reveló este jueves que hay ordenes de aprehensión en curso.

La autoridad fiscal precisó que esta fase de investigación busca esclarecer el destino y uso de los fondos que debían ser destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas.

La denuncia penal presentada contra Luis Arce Catacora se fundamenta en presuntos delitos de:

  • Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito
  • Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes
  • Incumplimiento de Deberes
  • Uso Indebido de Influencias
  • Concusión
  • Conducta Antieconómica

Según la acusación, millonarios recursos del Fondo Indígena habrían sido transferidos a cuentas personales de exautoridades y dirigentes vinculados a la institución, entre ellos:

  1. Nemecia Achacollo
  2. Marco Antonio Aramayo
  3. Elvira Parra Chuquimia
  4. Gloria Zamorano
  5. Felipa Huanca
  6. Rodolfo Machaca
  7. Hilarión Mamani
  8. Ever Choquehuanca
  9. Melva Hurtado
  10. Damián Condori
  11. Lidia Patty
  12. Julián Jala
  13. Juanita Ancieta
  14. Marco Antonio Aramayo
  15. Daniel Zapata
  16. Carlos Fuentes
  17. Julia Ramos
  18. Sergio Hinojosa

Entre otros nombres que continúan siendo procesados y verificados dentro de la investigación.

El Ministerio Público señaló que la ampliación de citaciones y órdenes de aprehensión responde a la necesidad de individualizar las responsabilidades penales y esclarecer el presunto desvío de fondos que debían beneficiar a organizaciones y comunidades indígenas de todo el país.

La Fiscalía informó además que se continuará con la recolección de documentación bancaria, informes institucionales y declaraciones testificales para avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD