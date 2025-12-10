ANH inhabilita 6.398 tarjetas B-SISA observadas que representaban un perjuicio mensual de Bs 50 millones para el Estado

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Lic. Margot Ayala, informó en conferencia de prensa que la institución procedió a la inhabilitación de 6.398 tarjetas B-SISA observadas, como parte de las primeras medidas de control implementadas para ordenar y fiscalizar el suministro de combustible subsidiado.

“Hoy se ha procedido a la inhabilitación de 6.398 tarjetas B-SISA observadas, mismas que representan 4,5 millones de litros de diésel mensuales y que significaban para el Estado un impacto de 50 millones de bolivianos por mes. Esa es nuestra primera medida de control”, señaló la directora Ayala.

La autoridad explicó que estas tarjetas fueron distribuidas de forma indiscriminada en gestiones anteriores, por lo que la ANH ha iniciado un proceso sistemático de revisión.

Desde 2015, el Estado entregó 29.610 tarjetas B-SISA a consumidores agropecuarios, con el objetivo de autorizar la compra y transporte de diésel destinado a productores del sector. Estas tarjetas regulan consumos que van desde 121 hasta 1.200 litros, bajo supervisión de la Dirección de Sustancias Controladas y del Ministerio de Desarrollo Rural.

La ANH remarcó que las acciones de depuración y control continuarán para garantizar el uso adecuado del combustible subsidiado y evitar desvíos que afecten la economía nacional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play