Exdiputado masista denuncia que su vehículo fue atacado con una bomba casera afuera de su domicilio

El exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Angelo Céspedes, denunció un grave atentado contra su propiedad, luego de que un artefacto explosivo casero fuera lanzado contra su vehículo particular, que se encontraba estacionado afuera de su domicilio, en la noche de este martes, pasadas las 22:30.

El ataque provocó que la camioneta del exparlamentario se incendiara parcialmente en la parte de la carrocería. Según los primeros reportes, sujetos desconocidos llegaron al lugar en otro vehículo, arrojaron la bomba contra la camioneta y lograron darse a la fuga inmediatamente.

Céspedes sentó la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dejando claro que no cree que el incidente se trate de un hecho casual. El exparlamentario señaló que la acción busca amedrentarlo a él y a su familia, insinuando motivaciones políticas detrás del ataque.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias para identificar al autor material de este hecho y de quienes intentan amedrentarnos a mí y a mi familia”, declaró Céspedes.

Las autoridades de la FELCC iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los atacantes y determinar la naturaleza exacta del explosivo utilizado.

Mira la programación en Red Uno Play