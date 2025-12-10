TEMAS DE HOY:
Deportes

Clubes bolivianos que no podrán habilitar jugadores en el 2026 por demandas ante la FIFA

Ocho equipos bolivianos enfrentan sanciones que podrían impedirles inscribir futbolistas para la próxima temporada. 

EFE

10/12/2025 12:17

Foto: APG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

A pocos días de que termine la temporada del fútbol boliviano, se conoció que ocho de los dieciséis clubes de la División Profesional tienen sanciones de la FIFA debido a deudas impagas, lo que les impedirá habilitar jugadores para la temporada 2026 mientras no regularicen sus compromisos.

Entre los clubes sancionados destacan Wilstermann, con nueve casos, y Oriente Petrolero, con cuatro. Por su parte, Aurora e Independiente Petrolero presentan tres casos cada uno, mientras que Blooming, Gualberto Villarroel, Universitario de Vinto y The Strongest tienen un caso cada uno. Además, Real Potosí, recién ascendido a la Primera División, arrastra una deuda heredada desde 2021 que asciende a 350 mil dólares por compromisos salariales con jugadores nacionales y extranjeros, así como beneficios sociales por servicios prestados.

La sanción de la FIFA implica que estos clubes no podrán registrar nuevos futbolistas hasta que se paguen las deudas, lo que podría afectar directamente su planificación deportiva y la conformación de sus planteles de cara a la próxima temporada.

La situación pone en evidencia los problemas financieros que enfrentan varios clubes del fútbol boliviano y la urgencia de regularizar sus obligaciones para no comprometer su participación en la División Profesional en 2026.

