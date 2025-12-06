Masacre en Oruro: Totora Real golea 10-1 a Blooming

Real Oruro brindó un espectáculo arrollador al vencer 10-1 a Blooming en un duelo correspondiente a la fecha de la División Profesional. La goleada dejó como figura a Denilson Fernandez, autor de un hat-trick y responsable de tres remates al arco que terminaron en gol. Sebastián Zeballos contribuyó con dos tantos, mientras que Jhon Jairo Villegas, Gustavo Ribeiro, Jose Castedo, Josué Prieto y Alexis Bravo completaron la amplia victoria local. Por Blooming, Gabriel Valverde marcó el único gol visitante.

El técnico de Real Oruro, Juan Marcelo Robledo, apostó por un esquema 4-5-1 que potenció el ataque y permitió una coordinación efectiva en el medio campo. Por su parte, Mauricio Soria, director de Blooming, dispuso el mismo esquema, pero la expulsión de Marc Enoumba en la primera mitad complicó las opciones de su equipo.

El árbitro Guildo Quenta estuvo a cargo del partido, que se desarrolló sin mayores inconvenientes hasta la impresionante cascada de goles del equipo de Oruro. La victoria deja a Real Oruro con 31 puntos, ubicándose en el décimo segundo lugar, mientras que Blooming se mantiene cuarto con 43 unidades.

En la próxima fecha, Real Oruro recibirá a Nacional Potosí, mientras que Blooming intentará recuperarse como local frente a Aurora. La goleada de hoy quedará registrada como una de las victorias más contundentes de la temporada.

